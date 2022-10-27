Лос-Анджелес, США, , 06:39 — REGNUM Генри Кавилл рассказал, какие эмоции он испытал после того, как вновь надел костюм Супермена. Об этом 27 октября сообщает портал Deadline.

Генри Кавилл Цитата из к/ф «Человек из стали». Реж. Зак Сеайдер. 2013. США — Великобритания

После окончания переговоров с Warner Bros. актёр пошёл в британскую студию кинокомпании и надел там костюм супергероя. «Это был очень сильный момент для меня», — признался Кавилл, отметив, что он не был уверен в том, что именно будет чувствовать после того, как снова перевоплотится в Человека из стали.

«Я выбрал именно его из-за ностальгии, связанной с костюмом. Для меня было важно стоять там и наслаждаться этим моментом. Это один из лучших моментов в моей карьере», — сказал Кавилл.

Напомним, ранее Генри Кавилл официально объявил о возвращении к роли Супермена. Актёр сделал это уже после премьеры кинокомикса «Чёрный Адам», а также после того, как в Сеть выложили сцену после титров этого фильма, в которой Кавилл появляется в образе супергероя.

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