Чебоксары, 27 октября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Чувашии для семей военнослужащих установлены льготы при подключении газа к домам. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM Воздух

Членам семей мобилизованных граждан, контрактников и добровольцев, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года, компенсируют часть затрат на приобретение газового оборудования и приборов учёта газа при газификации индивидуальных домов в Чувашии.

Также под действие данного указа подпадают военнослужащие-контрактники в период прохождения ими военной службы.

Напомним, ранее в Чувашии проработали вопросы оказания бесплатной медико-социальной реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны специальной военной операции.

Подробнее: Участники спецоперации смогут бесплатно пройти реабилитацию в Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в Чувашии был подписан указ о включении семей военнослужащих, участвующих в СВО, в число льготников при газификации частных домов. Тогда власти отмечали, что на догазификацию данной категории граждан предусмотрено около 2 млн рублей, на тот момент компенсацию получили 16 жителей на сумму 303 тысячи рублей.