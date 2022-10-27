Якутск, 27 октября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Якутском психоневрологическом диспансере проверили психику руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Анатолия Ноговицына. Он здоров и в принудительном лечении не нуждается, сообщило ИА SakhaDay.

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Обследование проводилось по просьбе правоохранителей, которые проводят расследование дела о дискредитации Анатолием Ноговицыным действий вооружённых сил России. Судмедэксперты пришли к выводу, что у политика нет психических расстройств, алкогольных или наркотических зависимостей.

По словам родственников лидера регионального отделения «Яблока», при этом врачи якобы со слов Анатолия Ноговицына приписали политическому объединению намерение захватить государственную власть, тогда как он говорил о намерении получить полномочия для реализации своих программ. Ознакомившись с экспертизой, руководитель отделения партии указал, что его слова были искажены.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие потребовало оценить психическое состояние Анатолий Ноговицына после того, как в отношении него дважды возбуждались дела о дискредитации действий российской армии. Впервые его оштрафовали за это в апреле, повторный эпизод произошёл в сентябре.