Москва, 27 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Попытки дестабилизировать ситуацию в Афганистане и в приграничных с ним территориях предпринимают США и их союзники. Такое заявление сделал 26 октября замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

Солдаты армии Афганистана

«Соединенные Штаты и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщетно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях», — указал дипломат.

По мнению Сыромолотова, США демонстрирует приверженность небезызвестной концепции «контролируемого хаоса».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специальный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) отметил в отчёте ограничения, установленные новыми властями Афганистана для доступа к образованию. SIGAR выразил озабоченность тем, что радикалы превращают государственные школы в религиозные.