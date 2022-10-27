Москва, , 06:33 — REGNUM Конкурсный управляющий лопнувшего ЗАО «Международный промышленный банк» (Межпромбанк) требует признать банкротом Марину Илларионову, чьи данные совпадают с данными бывшего председателя исполнительной дирекции этого же банка. Иск арбитраж Москвы до 17 ноября 2022 года оставил без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано в арбитраж 10 октября 2022 года. Дело принял судья Иванов.

В качестве обоснования своих требований банк-банкрот заявляет о долге в размере 68 481 255 000 рублей. В отношении Илларионовой просят ввести процедуру реструктуризации долгов, назначив финансового управляющего из числа членов ассоциации СОАУ «Меркурий».

Напомним, банк-истец лишился лицензии в 2010 году. Его долги перед кредиторами на сентябрь 2022 года превышают 72,4 млрд рублей.

В сентябре 2022 года стало известно, что Тверской районный суд Москвы осудил Илларионову на четыре года колонии за злоупотребление полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Ей вменялось расторжение договоров залога по кредитам почти на 68 млрд рублей.