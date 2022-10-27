27 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 10:11 — REGNUM Решение протестующих граждан Молдавии, недовольных политикой правительства и президента республики Майи Санду, создать «народное правительство» и «народный трибунал», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Советская Молдавия. 1940

«Решаем создать «народный трибунал» как представительную юридическую власть с возложением на него следующих задач: мониторинг и централизация всех злоупотреблений и незаконных действий, совершенных президентом Майей Санду и властью ПДС на протяжении всего их мандата, судебный процесс и осуждение всех лиц, виновных в предательстве национальных интересов», — говорится в резолюции, принятой в ходе митинга.

«За Навального чуть ли не весь Запад заступился, организовав при этом беспорядки в Москве, а молдаванам почему-то помогать не стремятся», — удивляется Рафаэль И.

Многие пользователи крайне удивлены тем, что страны Запада будто бы не замечают массовые протестные акции в центре молдавской столицы. Если в России они готовы поддержать любого жулика, называющего себя оппозиционером, то в тех случаях, когда протесты проходят на территории западных стран, все эти «демократы» вдруг внезапно слепнут и глохнут.

«Что так? Это же демократия. Или Луку кошмарить — это демократия, адептов карнавального провоцировать — это демократия, а у них мирный митинг — это уже уголовники, их надо силой разгонять?» — написала Елена С.

Некоторые комментаторы уверены, что политика Санду рано или поздно заведёт Молдавию в тупик, из которого республика уже никогда не найдёт выхода.

«Мне кажется, народ Молдавии заслужил явно более хорошего президента, нежели Санду», — считает Фёдор В.

Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022 Цитата из: Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022

«В СССР Молдавия была первым поставщиком овощей и фруктов. Теперь же, находясь на периферии Евросоюза, она не может продать и того, что поставлял один совхоз СССР», — указывает Rurik V.

«Люди не хотят, чтобы зимой было холодно. Для этого придётся от Санду избавиться, а то она тянет их на дно, к голоду», — поделилась своим мнением Юлия П.

Часть людей сомневается в том, что даже такие массовые протесты хоть сколько-нибудь сдвинут Санду с её президентского кресла. Граждане считают, что влияние НАТО и США на эту республику столь велико, что президент Молдавии может не переживать о своём положении.

«Мощно молдаване выступают, толку пока только нет. За Майкой румыны и НАТО», — пишет Штатский С.

«Это лишь малая часть того, что сейчас начинается в Европе. В большинстве стран Запада начали понимать, что правительство вообще не отражает их интересов, правительство тратит огромные деньги на помощь киевскому неонацистскому режиму, а своим же людям не помогает», — написал Максим К.

Нашлись и те, кто уверен, что протестующие добьются своих целей только тогда, когда они произведут революцию внутри самих себя.

«Типичная ошибка «протестующих» масс в любой стране. Они желают «новое правительство», «другого президента». Но каждый на своём месте не желает нового подхода к той или иной проблеме, новой идеологии, переоценки тех или иных своих дел», — отметил Rotabler S.

Напомним, 24 октября пресс-служба партии «Шор» вела трансляцию массового антиправительственного протеста на улицах Кишинёва, в ходе которого было объявлено о создании «народного правительства» и «народного трибунала».