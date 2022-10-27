Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что с нетерпением будет ждать результатов работы Джеймса Ганна на должности главы кинокомпании DC Studios. Об этом 27 октября сообщает портал Deadline.

Кевин Файги — глава Marvel studios

«Ну, до мая у него много работы для Marvel, о чем он прекрасно знает», — сказал Файги в ответ на вопрос журналистов о том, что он думает о новом назначении Ганна. «Но после этого я буду первым в очереди, чтобы увидеть всё, что он делает», — отметил продюсер.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран заняли должности руководителей DC Studios, пришедшей на смену компании DC Films, которой руководил Уолтер Хамада. Сейчас Ганн снимается для Marvel фильм «Стражи галактики».