Москва, , 06:24 — REGNUM США на территории бывшей УССР разворачивают очень старый план ядерной эскалации из 44 шагов, который подразумевает применения в том числе тактического ядерного оружия для поворота процесса против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Запад утверждает, что Россия обвиняет киевский режим в подготовке теракта с применением «грязной бомбы», но Россия не обвиняет, а точно знает кто, где когда конкретно это планировал и готовил, отметил эксперт, добавив, что несмотря на все негативы российской системы, она не настолько «скурвилась», чтобы иметь возможность получать нужную информацию.

«В этом смысле то, что они нас обвиняют в чем-то, означает только одно — что они это будут делать. Теперь, в рамках какой концепции они это будут делать. Мне представляется это существенным, потому что этой ясности даже у достаточно широких слоев интеллигенции, которая занимается аналитикой, все-таки нет… Существует единый план эскалации в Европе, который существует с 50-х годов, постоянно обновлялся, содержит 44 шага по этой эскалации. Его пытались применять в Чехословакии — сорвалось, потом в связи с Польшей в 70-е годы…», — заявил Кургинян.

Обсуждая, что в рамках этого плана могут себе позволить США, Кургинян рассказал, что следил за деятельностью двух заместителей бывшего главы ЦРУ Аллена Даллеса — Рея Кляйна и Джеймса Энглтона. Кляйн перед смертью говорил, что есть правило, согласно которому можно взорвать самим США свой собственный самолет с собственными гражданами на борту, если вектор развития ситуации повернется в нужную сторону. Но это компетенция не ЦРУ, а РУМО.

«Значит, вот эти 44 шага реальны, и из них сделано уже 13 или 14. Они начинаются сильными демаршами в какой-нибудь средней стране (майдан), потом начинаются неприемлемые совершенно действия по отношению к своему населению (русскому в том числе), потом эта эскалация доходит до внутреннего конфликта, поэтом в этот конфликт кто-то включается, потом этот конфликт доходит до тактического ядерного применения, потом этот конфликт развивается… Это называется управление конфликтом», — добавил Кургинян.

Если наложить все это на то, что имеет место на территории бывшей УССР, то можно заметить, что все происходит буквально один к одному. Стало быть, если уже ряд шагов в рамках развертки были уже сделаны, то можно уже примерно предположить, когда будут сделаны оставшиеся шаги и какими они будут.