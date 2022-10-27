Ядерный удар будет? Кургинян рассказал о 44 шагах США к ядерной эскалации
Москва, 27 октября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. США на территории бывшей УССР разворачивают очень старый план ядерной эскалации из 44 шагов, который подразумевает применение в том числе тактического ядерного оружия для поворота процесса против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Запад утверждает, что Россия обвиняет киевский режим в подготовке теракта с применением «грязной бомбы», но Россия не обвиняет, а точно знает, кто, где и когда конкретно это планировал и готовил, отметил эксперт, добавив, что, несмотря на все негативы российской системы, она не настолько «скурвилась», чтобы иметь возможность получать нужную информацию.
Обсуждая, что в рамках этого плана могут себе позволить США, Кургинян рассказал, что следил за деятельностью двух заместителей бывшего главы ЦРУ Аллена Даллеса — Рея Кляйна и Джеймса Энглтона. Кляйн перед смертью говорил, что есть правило, согласно которому можно взорвать самим США свой собственный самолет с собственными гражданами на борту, если вектор развития ситуации повернется в нужную сторону. Но это компетенция не ЦРУ, а РУМО.
Если наложить все это на то, что имеет место на территории бывшей УССР, то можно заметить, что все происходит буквально один к одному. Стало быть, если уже ряд шагов в рамках развертки были уже сделаны, то можно уже примерно предположить, когда будут сделаны оставшиеся шаги и какими они будут.