Москва, 27 октября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. США на территории бывшей УССР разворачивают очень старый план ядерной эскалации из 44 шагов, который подразумевает применение в том числе тактического ядерного оружия для поворота процесса против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Запад утверждает, что Россия обвиняет киевский режим в подготовке теракта с применением «грязной бомбы», но Россия не обвиняет, а точно знает, кто, где и когда конкретно это планировал и готовил, отметил эксперт, добавив, что, несмотря на все негативы российской системы, она не настолько «скурвилась», чтобы иметь возможность получать нужную информацию.

«В этом смысле то, что они нас обвиняют в чем-то, означает только одно — что они это будут делать. Теперь, в рамках какой концепции они это будут делать. Мне представляется это существенным, потому что этой ясности даже у достаточно широких слоев интеллигенции, которая занимается аналитикой, все-таки нет… Существует единый план эскалации в Европе, который существует с 50-х годов, постоянно обновлялся, содержит 44 шага по этой эскалации. Его пытались применять в Чехословакии — сорвалось, потом в связи с Польшей в 70-е годы…» — заявил Кургинян.

Обсуждая, что в рамках этого плана могут себе позволить США, Кургинян рассказал, что следил за деятельностью двух заместителей бывшего главы ЦРУ Аллена Даллеса — Рея Кляйна и Джеймса Энглтона. Кляйн перед смертью говорил, что есть правило, согласно которому можно взорвать самим США свой собственный самолет с собственными гражданами на борту, если вектор развития ситуации повернется в нужную сторону. Но это компетенция не ЦРУ, а РУМО.

«Значит, вот эти 44 шага реальны, и из них сделано уже 13 или 14. Они начинаются сильными демаршами в какой-нибудь средней стране (майдан), потом начинаются неприемлемые совершенно действия по отношению к своему населению (русскому в том числе), потом эта эскалация доходит до внутреннего конфликта, поэтом в этот конфликт кто-то включается, потом этот конфликт доходит до тактического ядерного применения, потом этот конфликт развивается… Это называется управление конфликтом», — добавил Кургинян.

Если наложить все это на то, что имеет место на территории бывшей УССР, то можно заметить, что все происходит буквально один к одному. Стало быть, если уже ряд шагов в рамках развертки были уже сделаны, то можно уже примерно предположить, когда будут сделаны оставшиеся шаги и какими они будут.

«Если это так, то единственное, что может этому противостоять — это наша сила. У нас нет никакого способа ответить на это так, чтобы это не развивалось по этой матрице, как применить эту силу… Если мы не может поломать алгоритм, то алгоритм дойдет до конца. Но нам же это не нужно, и миру, и человечеству», — заключил политолог.