Пекин, 27 октября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Власти Китая приостановили импорт мясной продукции от компании CS Beef Packers из США, сообщает пресс-служба китайского главного таможенного управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

По его данным, импорт мясопродукции от этой компании приостановлен с 27 октября на неопределенный срок. Пробы мяса показали, что в нем содержится рактопамин, который производители используют для наращивания мышечной массы у животных. На территории Китая пищевые продукты с содержанием этого вещества считаются вредными и запрещены к обороту.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Китай приостановил импорт мяса от американской компании King Meat Service. В продуктах этой корпорации также обнаружили рактопамин. О своем решении Пекин уже уведомил американский минсельхоз.