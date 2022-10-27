Чебоксары, , 06:20 — REGNUM В Чебоксарах муниципальное учреждение проиграло иск правоохранителям, которые требовали разработать план сокращения загрязняющих выбросов при неблагоприятных метеоусловиях. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по итогам проверки законодательства об охране атмосферного воздуха.

Воздух Марина Каширская © ИА REGNUM

В ведомстве поясняют, что муниципальное учреждение «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары эксплуатирует объекты негативного воздействия на окружающую среду I и II категории. По данным природоохранной прокуратуры, управление не разработало и не согласовало с минприроды Чувашии планы уменьшения выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий.

По данному факту правоохранители вышли в Ленинский районный суд Чебоксар, который удовлетворил требование заявителя. В прокуратуре отмечают, что на учреждение возложена обязанность направить в минприроды заявление и документацию для согласования мероприятий по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферный воздух при неблагоприятных метеоусловиях.

Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году в Красноармейском районе Чувашии выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при предоставлении участка многодетной семье. В республиканской прокуратуре отмечают, что в почве выявлен свинец.

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