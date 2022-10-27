Тбилиси, , 22:43 — REGNUM Беженцы из бывш. УССР, находящиеся в Грузии, заявляют о своём бедственном положении, соообщает 26 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

30 человек требуют поддержки от правительства Грузии. Уже несколько месяцев никто из правительственной администрации не связывался с беженцами. Министр здравоохранения Грузии заявил, что все они уже получили помощь, выделенную государством, на сумму 800 000 лари [$ 290 000].

А реальность доказывает обратное, считают журналисты. Жители бывш. УССР теперь полагаются только на гражданских активистов.