Тбилиси, 27 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Беженцы из бывш. УССР, находящиеся в Грузии, заявляют о своём бедственном положении, соообщает 26 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

30 человек требуют поддержки от правительства Грузии. Уже несколько месяцев никто из правительственной администрации не связывался с беженцами. Министр здравоохранения Грузии заявил, что все они уже получили помощь, выделенную государством, на сумму 800 000 лари [$290 000].

А реальность доказывает обратное, считают журналисты. Жители бывш. УССР теперь полагаются только на гражданских активистов.