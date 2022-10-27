Владивосток, , 06:16 — REGNUM В сточных водах, попадающих в Японское море из очистных сооружений Владивостока, концентрация вредных веществ более чем в 450 раз превышает допустимую безопасную норму. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Загрязнение воды Clker-Free-Vector-Images

В ходе проверки прокуратура установила, что сточные воды в краевой столице «сбрасываются через 18 выпусков без очистки».

пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры «В результате поступающие на них стоки сбрасываются в Японское море с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ более чем в 450 раз».

Правительство Приморского края, администрация Владивостока и Приморский водоканал получили решение суда по иску прокуратуры, обязывающее их принять меры по обеспечению нормативной очистки сточных вод.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области задержали директора коммерческой организации, подозреваемый в совершении экологического преступления.

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