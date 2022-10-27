Вашингтон, , 06:13 — REGNUM США допускают, что Россия якобы может оказывать помощь иранским властям в подавлении беспорядков в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она уточнила, что в Вашингтоне считают, что Москва способна «консультировать» Тегеран в вопросах о том, как лучше справляться с акциями протеста. Представитель Белого дома добавила, что усиление изоляции России и Ирана приводит к их сближению.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не изменит своей позиции по специальной военной операции РФ на территории бывш. УССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ирана заявили, что не изменят отношения к конфликту в б. УССР