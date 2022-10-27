Вашингтон, 27 октября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. США допускают, что Россия якобы может оказывать помощь иранским властям в подавлении беспорядков в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Она уточнила, что в Вашингтоне считают, что Москва способна «консультировать» Тегеран в вопросах о том, как лучше справляться с акциями протеста. Представитель Белого дома добавила, что усиление изоляции России и Ирана приводит к их сближению.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не изменит своей позиции по специальной военной операции РФ на территории бывш. УССР.