Якутск, 27 октября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В городе Кировское в Донецкой Народной Республике продолжает работать бригада узких специалистов, командированных из Якутии. Врачи работают по 12-14 часов в сутки и приняли уже более 1500 пациентов, сообщил 27 октября в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инструменты офтальмолога

Читайте также: В Донбассе выстраиваются очереди к врачам из Якутии

Проведено свыше ста офтальмологических операций. «Хочу выразить слова благодарности врачам из Якутии, которые не побоялись, приехали к нам, проводят обследования, делают тяжёлые, сложные операции», «К нам приехали врачи из Якутии. Очень хорошие, очень внимательные. Вчера мне сделали операцию, я вижу сегодня намного лучше. Как я им благодарна. Нам это конечно удивительно», «После лечения стал видеть замечательно», «Очень хорошо операцию сделали. Спасибо Якутии, спасибо россиянам!», «Спасибо большое докторам, которые приехали нам помогать!», — благодарят жители Донбасса хирургов. К врачам выстраивается огромные очереди.

«Жители с нетерпением ждали приезда офтальмохирургов. Проведено более 100 операций — от плановых до экстренных, как, например, удаление осколков снарядов. Люди очень благодарны нашим врачам за возможность видеть мир. Якутия гордится вами!» — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты из Якутии приехали в ДНР вместе с ценным грузом, который необходим для оказания специализированной медпомощи. Операции на глаза, которые проводят хирурги, ранее были недоступны для жителей освобождённой территории.