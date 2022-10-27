Ульяновск, 27 октября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Жители Ульяновской области могут поставить на кадастровый учёт индивидуальные жилые дома по сниженной стоимости. Эта льгота будет действовать до декабря 2022 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Марина Захарова ИА REGNUM Дом

По данным властей, зарегистрировать частный дом по сниженной стоимости можно независимо от года строительства. Стоимость составит 90% от полной цены: для индивидуального жилого дома с площадью менее 100 кв. м стоимость кадастровых услуг составит 1 тыс. рублей, от 100 до 250 кв. м — 1,6 тыс. рублей.

В пресс-службе добавляют, что данной льготой собственники индивидуальных жилых домов смогут воспользоваться до 1 декабря 2022 года.

Документы принимают в районной администрации с последующим заключением договора на проведение кадастровых работ, по итогам которых выдаётся на диске технический план дома.

Ранее в Татарии отмечали, что к недвижимости в республике наибольший интерес проявляют жители Башкирии и Ульяновской области.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году государственная кадастровая оценка земельных участков должна быть проведена во всех регионах.

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