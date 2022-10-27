27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что телеведущая Ксения Собчак покинула Россию, а её коммерческого директора задержали правоохранители.

Тимур Кондратьев, , 10:11 — REGNUM Информация, согласно которой телеведущая Ксения Собчак покинула территорию Российской Федерации, уехав через Белоруссию в Литву, после возбуждения уголовного дела в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова и обыска в подмосковном доме телеведущей, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Крысы бегут с тонущего корабля Иван Шилов © ИА REGNUM

«По документам была лошадь»: так Лукашенко объяснил, почему пограничники пропустили Ксению Собчак в Литву», — шутит Дмитрий Д.

Многие пользователи считают, что в уголовном деле против окружения Собчак нет ничего сверхординарного. По предварительной информации, коммерческого директора телеведущей подозревают в вымогательстве у высокопоставленных лиц и бизнесменов, что часто встречается среди нечистых на руку деятелей информационной сферы.

«Почему-то я не удивлён», — написал Алексей П.

«Лошадка ускакала далеко. Сразу свалила, как почуяла запах дыма. Значит, есть что скрывать», — поделился своим мнением Арсений Н.

«Типичная схема. Обычное дело для таких «журналистов». Им сливают компромат, а затем через них отжимают предприятия, акции, денюжки в товарных количествах», — отметил Сергей Д.

«Неудивительно, она всегда чувствовала какую-то вседозволенность в России, при этом поливала её грязью. Наверное, были какие-то преступные подвязки», — предполагает Елена В.

Некоторых пользователей больше заинтересовал тот момент, что каким-то чудесным образом Собчак сумела предугадать развитие ситуации и в самый последний момент пересечь границу Белоруссии и Литвы, оставив без ответа все те вопросы, которые ей хотели бы задать российские правоохранители.

«Как интересно получилось. Задержали только подельников Собчак, а она сама беспрепятственно выехала за пределы России. Что это, интуиция, экстрасенсорные способности?» — удивляется Николай К.

Ксения Собчак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как всегда, новость после отъезда. Скоро появится фото со «смертельно больной» Собчак, которая лежит рядом с полуживым Чубайсом», — подметила Валерия Ч.

Часть людей сомневается, что, будь даже Собчак виновна в такой преступной схеме, тюрьма бы ей в любом случае не светила, поскольку она человек высокого полёта.

«С мамашей-сенатором и покровителями из окружения президента ей не о чем переживать», — считает Edgar H.

Ряд пользователей ждёт, что Собчак покинула Россию навсегда. А кто-то считает, что, если выяснится, что телеведущая абсолютно чиста перед законом, никто не будет иметь права запретить ей вернуться на Родину.

«Надеюсь, она сюда больше не вернётся», — написал Антон Ф.

«Если суд докажет невиновность Собчак, то она имеет полное право вернуться и жить как раньше. Перед законом если она чиста, то она чиста без каких-то там эмоций в её сторону со стороны людей», — указывает Павел И.

Напомним, 26 октября РИА Новости опубликовало информацию, согласно которой телеведущая Ксения Собчак покинула территорию Российской Федерации, уехав через Белоруссию в Литву, после возбуждения уголовного дела в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова и обыска в подмосковном доме телеведущей.