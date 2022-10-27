Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Неловкую ситуацию создал президент США Джозеф Байден, передразнив журналистов во время пресс-конференции, которая состоялась 27 октября, после встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

журналисты, пытаясь одновременно задать многочисленные вопросы американскому лидеру, создали шум, который Байден посчитал забавным. Сидя в кресле, президент США скорчил гримасу, явно пародируя журналистов, выкрикивавших свои вопросы.

При этом глава Белого дома пребывал в явно хорошем расположении духа и ослепительно улыбался присутствующим.

Президент США Джозеф Байден известен своим перманентным попаданием в разного рода неловкие ситуации во время публичных мероприятий. Так, например, 25 октября американский лидер заблудился в саду возле Белого дома, а до этого назвал «замечательным президентом» Камалу Харрис, которая на самом деле занимает пост вице-президента. Бывали случаи, когда Байден пытался пожать руку невидимым людям или терялся на сцене, не в силах сразу найти выход.

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