Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Майкл Джей Фокс предложил идею для перезагрузки кинофраншизы «Назад в будущее». Интервью с актёром было опубликовано 26 октября на портале Entertainment Tonight.

Цитата из к/ф «Назад в будущее». реж Роберт Земекис. 1985. США. Будущее

«На самом деле у меня была мысль, что если они снова будут делать фильм, то должны сделать его с девушкой в ​​роли Марти», — сказал Фокс. Актёр добавил, что во франшизе «Назад в будущее» есть что-то, что связывает людей на всех уровнях и поэтому он чувствует, что она может «вернуться».

Напомним, в ноябре 2020 года Майкл Джей Фокс объявил о завершении кинокарьеры. В 1991 году у актёра обнаружили болезнь Паркинсона, несмотря на диагноз, впоследствии он снялся во многих фильмах и сериалах.