Вашингтон, 27 октября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Канаду 27 октября в рамках своего первого официального визита в эту страну, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM© Энтони Блинкен

Поездка займет два дня. Глава Госдепа посетит Оттаву и Монреаль. Он встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и главой МИД Канады Мелани Джоли.

Стороны планируют обсудить взаимодействие их стран в вопросах помощи нацистскому киевскому режиму, решения кризиса в Гаити, углубления сотрудничества в «Индо-Тихоокеанском» и Арктическом регионах. Кроме того, они затронут темы миграции и расселения беженцев в Северной и Южной Америка, а также в остальном мире.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провел телефонные переговоры с представителями Британии, Канады и Франции ситуацию на территории бывш. УССР.