Чебоксары, , 05:51 — REGNUM В Чувашии с начала года выявлено порядка 2 тыс. нарушений в сфере противодействия коррупции, на основании которых завели 24 уголовных дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

В январе — сентября 2022 года по итогам прокурорских проверок выявлено 1963 нарушения антикоррупционного законодательства, по данным фактам внесено 925 представлений, опротестовано 542 незаконных правовых акта, передано в суд 77 исков.

В надзорном ведомстве отмечают, что по итогам рассмотрения материалов к административной ответственности привлекли 76 должностных и юридических лиц, возбуждено 24 уголовных дела.

Кроме того, после вмешательства правоохранителей к дисциплинарной ответственности привлекли 803 должностных лиц (чиновники и депутаты), из них пятеро досрочно прекратили полномочия из-за утраты доверия.

Особое внимание уделялось проверке декларация. В прокуратуры отмечают, что у 14 чиновников расходы не соответствовали доходам, в суды ушло два иска об обращении в доход государства имущества, законность которых не подтверждена.

Ранее в администрации главы республики заявляли, что с 2020 года более 100 муниципальных депутатов привлечены к ответственности из-за выявленных нарушений в декларациях, либо за непредставление сведений о доходах. По итогам разбирательства 28 народных слуг сдали мандаты досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала года в Чувашии зарегистрировано 65 фактов конфликта интересов, в результате три должностных лица уволены в связи с утратой доверия.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за конфликта интересов в Чувашии наказали 45 должностных лиц