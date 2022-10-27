Оренбург, 27 октября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области на трассе Оренбург — Илек — граница Казахстана в результате столкновения автомобиля «Лада Гранта» с мотоциклом «Урал» погиб человек, четверо, включая двоих детей, пострадали. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По версии ведомства, трагедия произошла в результате того, что водитель двигавшегося со стороны Оренбурга автомобиля «Лада Гранта» «не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с мотоциклом «Урал».

В результате столкновения пассажир мотоцикла 2000 года рождения скончался на месте ДТП ещё до приезда медиков. Водитель мотоцикла, оказавшийся в момент ДТП без мотошлема, и три пассажира легковушки, двое из которых несовершеннолетние, были госпитализированы в ГБУЗ «Илекская РБ» с предварительными диагнозами «сотрясение головного мозга».

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке бывший инспектор ДПС приговорён судом к пяти годам лишения свободы за инсценировку восьми ДТП.