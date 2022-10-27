Лос-Анджелес, США, , 05:47 — REGNUM После того, как Уолтер Хамада покинул должность главы студии DC Films, а Джеймс Ганн и Питер Сафран стали руководителями новой компании DC Studios, Warner Bros. решила изменить концепцию будущего сериала «Зелёный фонарь». Об этом 26 октября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

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Изначально в DC решили, что главными действующими лицами этого шоу будут персонажи Алан Скотт, которого сделали открытым гомосексуалистом, и Гай Гарднер. Роль Скотта должен был исполнить Джереми Ирвин («Рэтчед»), а роль Гарднера — Финн Уитрок («Тредстоун»).

Теперь продюсеры намерены выставить на первый план чернокожего супергероя Джона Стюарта. Отмечается, что Сет Грэм-Смит, написавший сценарий к восьми эпизодам сериала, решил покинуть проект.

Напомним, производством сериала «Зелёный фонарь» руководит Грег Берланти, ранее работавший над созданием таких популярных шоу, как «Ривердэйл», «Бухта Доусона» и «Леденящие душу приключения Сабрины». Он также участвовал в проектах шоу канала The CW и студии DC на основе вселенной «Стрелы».

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