Благовещенск, , 05:44 — REGNUM Деформационный шов разрушился утром 27 октября на мостовом сооружение через реку Зею в Благовещенске. Движение машин ограничено, участок дороги ремонтируют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе госавтоинспекции Амурской области.

Мост Allbeton.ru

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«В настоящее время подрядной организацией осуществляющей содержание данного участка дороги, принимаются меры по возобновлению движения транспортных средств, на данном участке», — отметили в ведомстве.

Пока движение по мосту возможно только по одной полосе. Затруднён въезд в Благовещенск и выезд из города. Работы по укреплению моста подрядная организация намерена завершить в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, завершить возведения нового моста через Зею намерены в 2023 году. Переход нужен для того, чтобы соединить Благовещенск с остальной частью Амурской области.