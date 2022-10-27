Киев, 27 октября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом во время разговора с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Такое заявление сделал сам глава Гвинеи-Бисау 26 октября в ходе совместного с Владимиром Зеленским брифинга в Киеве.

(сс) Vice-Presidência da República Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало

«Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами. Я здесь не только как президент Гвинеи-Бисау, но и как глава ЭКОВАС, и я приехал сюда именно с этим посланием, понимая свою миссию и свою функцию», — сказал лидер Гвинеи-Бисау.

Как указал Эмбало, решение было принято российской стороной не спонтанно, перед этим состоялось немало дискуссий, и согласие президента России на переговоры с Киевом было, по словам лидера Гвинеи-Бисау, ответом на его аргументы Путину.

В свою очередь Зеленский заявил, что, по его мнению, готовность президента России к переговорам является лишь спланированной риторикой, которая направлена на внутреннюю аудиторию России, а также на аудиторию стран, которые поддерживают Москву.

Напомним, президент России Путин неоднократно говорил о том, что Россия всегда открыта к переговорам с Киевом. Со своей стороны Зеленский подписал указ о введении в действие решения о невозможности переговоров с Москвой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении в ближайшее время переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским.