27 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию, согласно которой Киев намерен взорвать «грязную бомбу» в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, выдав это за якобы сбитую российскую ракету с ядерной начинкой.

Артур Савин, , 10:12 — REGNUM Информация, согласно которой киевский неонацистский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой» — специалисты предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, — стала поводом для обсуждения среди пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Грязная бомба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Видимо, киевский режим так профессионально затирает свои следы, что Telegram уже несколько дней обсуждает детали его плана по провокации с «грязной бомбой», — подметил Никита У.

Многие пользователи уверены, что бесконечный поток информации из совершенно разных источников о готовящемся ядерном теракте Киева является доказательством того, что это не выдумка отдельных политтехнологов, которые просто хотят очернить киевский режим, а реальная и очень страшная перспектива.

«Ещё раз доказано, что Киев планирует эту провокацию устроить!» — пишет Глеб Д.

«Если ещё две недели назад эти заявления про «грязную бомбу» воспринимались как «бабка на лавке сказала», то теперь становится реально не по себе. Походу, это правда», — написал Николай К.

Некоторые комментаторы отмечают, что ядерная провокация на территории ЧАЭС — это признак того, что в Киеве сошли с ума, но ещё не окончательно.

«Несмотря на то, что в Киеве отбитые наркоманы, они всё-таки решили минимизировать последствия своей ядерной провокации. Радиоактивное заражение собираются устроить в зоне отчуждения, где и так уже имеется радиоактивное заражение. Такой сценарий только в Америке могли придумать. Видимо, оттуда и поступила такая команда», — поделился своим мнением Андрей Б.

Часть людей полагает, что Международное агентство по атомной энергии выдаёт Киев своей спешкой с посещением территории бывшей УССР. Если бы утверждения о «грязной бомбе» были ложью, то МАГАТЭ бы не било тревогу.

«Уже МАГАТЭ в Киев торопится. Белыми нитками всё шито. Киев пытается скрывать очевидное. Может, хватит уже? Может быть, Киеву следует сказать прямо: «Да, у нас есть «грязная бомба» и мы готовимся её взорвать. Наши условия такие-то и такие-то». А то получается глупая ситуация. Макака с гранатой», — отметил Александр Н.

Радиационно опасные объекты на территории б. УССР. (с) ИА REGNUM

«А Европа пускай и дальше сидит и игнорирует проблему с «грязной бомбой». Европейцам-то тоже достанется от такой радиоактивной провокации. Возможно, даже сильнее, чем нам», — предполагает Маркел Д.

Нашлись и те, кто считает ядерный взрыв безальтернативным стечением обстоятельств, поскольку иных тузов в рукаве у Киева попросту не осталось, а перед лицом уже маячит его полный разгром.

«Западу, на самом деле, наплевать, видит ли Россия передвижения «грязной бомбы» или нет. От нас ждут капитуляции, сдачи страны в руки США и полного уничтожения своего суверенитета. Мы на такое пойти не можем. Поэтому против нас готовят самое тяжёлое оружие, которое может себе позволить Киев», — указывает Василий М.

«Уважение нашим разведчикам за информацию такого рода. Нужно оглашать это во всеуслышание, чтобы киевский террористический режим не смог воспользоваться ею и обвинить в этом нас. Вся киевская хунта должна понести наказание», — считает Александр К.

Напомним, 26 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому киевский неонацистский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой» — специалисты предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами.