Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Председатель Объединённого комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли 26 октября обсудил по телефону с коллегами из Великобритании, Канады и Франции проведение Россией специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом заявил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.

Марк Милли U.S. Army

По его словам, в разговорах Милли с коллегами из Франции Тьерри Бюркаром и Уэйном Эйром обсуждались вопросы, «представляющие взаимный интерес», а также происходил обмен оценками продолжающейся на территории б. УССР военной спецоперации России.

Разговор Милли с начальником штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакином касался «безопасности в Восточной Европе» и других тем, «представляющих взаимный стратегический интерес». Стороны также затронули ситуацию, складывающуюся на территории б. УССР, и поддержку киевского режима.

26 октября глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов и Милли обсудили по телефону «несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью», включая возможность применения Киевом так называемой «грязной бомбы», и договорились поддерживать открытыми каналы связи.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий разговор Герасимова и Милли на эту же тему состоялся 24 октября.

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