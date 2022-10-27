Дирборн, США, , 05:22 — REGNUM Американский производитель автомобилей Ford Motor ушел с российского рынка, продав свою долю в совместном предприятии Sollers Ford, сообщается на сайте компании.

Ford (сс) Mike Mozart

При этом автоконцерн сохраняет за собой право выкупа акций в течение следующих пяти лет, если ситуация в мире изменится. Ford Motor приостановил деятельность в России из-за начала специальной военной операции на территории бывш. УССР.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz объявил о планах уйти с российского рынка и продать активы, включая предприятие в Московской области.

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