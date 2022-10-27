Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:21 — REGNUM В Новокузнецке рано утром 27 октября проводили группу мобилизованных на боевое слаживание в войсковую часть. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

В Кузбассе мобилизованных проводили в войсковую часть t. me/skuznetsov_nvkz

«Наши воины идут защищать своё Отечество, помогать очистить наш мир от нацизма. Приказ один: возвратиться всем домой живыми, подставлять друг другу плечо и быть одной командой, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Задача для нас — помочь семьям, окружить их заботой и вниманием: через социальную помощь, меры поддержки. Семьи всегда могут обратится с обращением на страницы моих соцсетей. Спасибо всем, кто вместе с нами всклочился в акцию #КуZнязаПобеду! Любая помощь сегодня — бесценна».

Напомним, что ранее Сергей Кузнецов отмечал, что из Кемеровской области в учебные центры отправятся ещё пять групп мобилизованных.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Кузбасса сообщил, что в регионе появится свой учебный центр для мобилизованных.

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