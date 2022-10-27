Окленд, Новая Зеландия, , 05:12 — REGNUM Неизвестный разгромил избирательный штаб премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в городе Окленде. Об этом сообщили городские экстренные службы.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что на месте происшествия видели мужчину, который ломал входную дверь в здание при помощи меча, а также бросал некие предметы в помещение. В здании после этогонаблюдалось задымление. По предварительным данным, пострадавших или жертв не было. По факту нападения ведется расследование. Следствие предполагает, что орудием нападения был меч, который они обнаружили на земле возле здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее визит премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в Антарктиду был сорван из-за плохой погоды. Предполагалось, что политик посетит исследовательскую станцию на 65-летие базы Скотт-Бейс. Однако из-за неблагоприятных погодных условий самолет пришлось развернуть обратно.