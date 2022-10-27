Хабаровск, , 05:09 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым перспективы развития присутствия компании в регионе, сообщили в краевом правительстве.

Sukhoi Superjet 100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одно из ключевых направлений — наращивание производства на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, входящем в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и подготовка к выпуску импортозамещенной версии самолета Superjet 100.

Стороны рассмотрели вопрос выполнения соглашения по социально-экономическому партнерству ОАК Ростеха и краевого правительства. Кроме того, обсудили тему строительства набережной в Комсомольске-на-Амуре, которое ведёт одна из структур госкорпорации.