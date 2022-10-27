В Хабаровском крае готовят к выпуску импортозамещенную версию Superjet 100
Хабаровск, 27 октября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым перспективы развития присутствия компании в регионе, сообщили в краевом правительстве.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Sukhoi Superjet 100
Одно из ключевых направлений — наращивание производства на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, входящем в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и подготовка к выпуску импортозамещенной версии самолета Superjet 100.
Стороны рассмотрели вопрос выполнения соглашения по социально-экономическому партнерству ОАК Ростеха и краевого правительства. Кроме того, обсудили тему строительства набережной в Комсомольске-на-Амуре, которое ведёт одна из структур госкорпорации.