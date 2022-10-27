Канск, Красноярский край, 27 октября, 2022, 05:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае организована проверка из-за применения учителя школы Канска физической силы к ученику. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Дубровин Илья ИА REGNUM Физкультура

По предварительным данным, 24 октября 2022 года во время урока физкультуры в пятой школе города Канска учитель за «непослушание» применил силу к 13-летнему ученику. Подросток обратился в полицию с ушибами шеи и царапинами на щеке.

Прокуратура внесла школе представление с требованием отстранить педагога от работы. Сейчас решается вопрос о привлечении директора к административной ответственности за «нарушение права на образование». Кроме того, по итогам проверки будут приняты иные меры реагирования.