Вашингтон, 27 октября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Окончание эры, наступившей вслед за периодом холодной войны, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление политик сделал 26 октября в ходе своего выступления на конференции Bloomberg в Вашингтоне.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше», — так пояснил госсекретарь США.

Как утверждает Блинкен, Соединённые Штаты обладают всеми необходимыми инструментами, чтобы сделать всё возможное для занятия центрального места в данном определении.

В частности, Блинкен отметил совместную работу США и союзников над поддержкой Киева с целью достижения «стратегического поражения» России, а также многостороннее сотрудничество для создания конкуренции Китаю.

«Если США не будут вовлечены в большую работу по организации мира, то либо кто-то еще сделает это и, скорее всего, затронув наши интересы и ценности, либо никто ничего не сделает, и тогда образуется вакуум, который имеет свойство заполняться плохими вещами», — добавил Блинкен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Израиле предупредили о том, что отказ России от ориентированности на Запад в пользу разворота на Восток приведёт к падению гегемонии США.