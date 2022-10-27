Афины , , 05:03 — REGNUM Драгоценности и наличные деньги на общую сумму более 1 млн евро были похищены в Греции у семьи беженцев с территории бывш. УССР, передал телеканал MEGA.

«Храните деньги в сберегательной кассе». Цитата. К/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссер Л.Гайдай. Мосфильм, 1973 г

Кража произошла в городе Варкиза. Семья состоит из семейной пары и их 26-летней дочери, которая сообщила об инциденте.

Ее родители находится сейчас за пределами Греции. Похитители проникли в дом, где живут беженцы, и забрали драгоценности, а также $85 тысяч наличными.

Полиция считает, что преступники длительное время следили за потерпевшими и решили действовать, когда семейная пара отправилась в путешествие.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября беженец с территории бывш. УССР в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в британском городе Стокпорта. Мужчина врезался на автомобиле в дом местной жительницы и объяснил свой поступок ситуацией на родине.

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