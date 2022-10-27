Москва, 27 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В четверг, 27 октября, в Москве облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, температура воздуха до +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кленовые листья осенью

В ночь на 28 октября в столице облачно, по области местами небольшой дождь, температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер восточный 2−7 м/с, ночью — южный, юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 (+1) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8°C днём. Ночью — +1… +6 °C.

В пятницу, 28 октября, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +5… +10 °C, облачно, небольшой дождь, атмосферное давление 754 (+2) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких регионах европейской части и юга России в ближайшие дни ожидаются обильные дожди, севера страны — сильные снегопады и метели.