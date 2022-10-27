Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин смог предотвратить планы США лишить Россию выхода к Черному и Средиземному мою, заявил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс на своем сайте.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что до 2014 Россия арендовала военно-морские базы в Крыму. После государственного переворота Путин понял, что Россию могут лишить баз.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство [киевского режима] отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — заявил Робертс.

Он подчеркнул, что Путин поступил правильно, поспособствовав воссоединению Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский обозреватель Кристофер Колдуэлл заявил, что специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, вероятно, была спровоцирована неправильной позицией Запада по Крыму. По его мнению, Россия могла бы отказаться от операции, если бы западные страны признали воссоединение полуострова с Россией.