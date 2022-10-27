Владивосток, , 04:53 — REGNUM Во Владивостоке врачи краевой клинической больницы №2 провели впервые две операции по пересадке роговицы. Кератопластика — высокотехнологичная помощь стала доступна пациентам бесплатно. Ранее таких операций в крае не делали, сообщили в пресс-службе правительстве Приморья.

Глаз Иван Шилов © ИА REGNUM

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На текущий год в краевом офтальмологическом центре микрохирургии глаза клинической больницы №2 запланированы пять высокотехнологичных офтальмологических операций — кератопластик. Они будут выполнены в течении ближайших двух недель. В планах на будущий год — ещё пять таких.

Для участия в первых операциях пригласили доктора медицинских наук, профессора кафедры офтальмологии федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрея Золотаревского.

«Я вижу современную офтальмологическую клинику европейского образца, которая выполняет огромный объём работы в направлении офтальмологии для жителей края. На сегодняшний день хирургическая офтальмология научилась менять большинство образований внутри глаза, не хватало вершины — замены роговицы, которая обеспечивает максимальное преломление света. Сегодня в Приморье и это доступно жителям», — сказал профессор.

Он добавил, что приморский доктор сегодня выполнил первые две операции по сквозной кератопластике, восстановил прозрачность и правильную форму роговицы.

В рамках региональной программы «Развитие офтальмологической службы в системе здравоохранения Приморского края», утвержденной губернатором Олегом Кожемяко, в краевой клинической больнице №2 за последние три года обновлены после капремонта операционные, оснащены современным оборудованием, закуплены специальные наборы микрохирургических инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке до конца 2022 года планируют сделать ещё две операции по трансплантации печени. Первая операция прошла успешно 12 октября в краевой клинической больнице №1.