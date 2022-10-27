27 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Борислав Агаджанов, , 20:23 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин 26 октября в интервью ИА REGNUM заявил, что решение властей Армении не пускать его в страну полностью соответствует общему стремлению Еревана сменить внешнеполитическую ориентацию с России на Запад.

Константин Затулин Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Решение о запрете Вам въезжать в Армению было принято в Ереване на самом верху, то есть непосредственно Николом Пашиняном?

Константин Затулин: У меня лично в этом нет никаких сомнений, хотя была сделана довольно неуклюжая попытка спустить это на уровень какого-то чиновника в Национальном собрании Армении, что само по себе беспрецедентно. То есть письмо мне было прислано начальником управления внешних связей армянского парламента. Я должен пожаловаться или похвалиться, что, вообще-то говоря, мне неоднократно объявляли запрет на въезд в [бывш. УССР], это было шесть раз в общей сложности. Мне запрещали въезд в Эстонию, мне с 2010 года запрещён въезд в Азербайджан. Я ни разу не слышал и не видел, чтобы о запретах объявляли из парламента. В газете «Айкакан жаманак», которую жена Пашиняна унаследовала от своего мужа, раньше, чем я получил это письмо из парламента, был опубликован анонс, что мне будет запрещён въезд, причём с подробностями, которых в этом письме нет.

Никол Пашинян Primeminister.am

ИА REGNUM: Какова может быть реакция официальных российских структур на такой недружественный шаг армянских властей?

Константин Затулин: Россия уже отреагировала вчера. В министерство иностранных дел Армении был внесён запрос со стороны посольства Российской Федерации. Такое поручение посольству было дано министром Сергеем Лавровым. Я об этом знаю из разговора с ним. Ответа на этот запрос пока нет, министерство иностранных дел Армении до самого последнего момента, до сегодняшнего дня, делает вид, что оно не в курсе. В то же самое время и спикер армянского парламента, отвечая на вопрос в ходе своей пресс-конференции, и сам Пашинян, выступая в парламенте, в косвенной форме подтверждали, что, да, они за этим стояли. Причём Ален Симонян, спикер парламента, вообще попал в удивительную ситуацию. Я на прошлой неделе письменно обратился к нему, к его заместителю, курирующему отношения с Россией, к министру иностранных дел Арарату Мирзояну с письмом-приглашением на заседание Лазаревского клуба, которое должно было пройти с нашим участием в Ереване 28 октября, и предложил им выступить. Тема заседаний известна — историческое прошлое и настоящее русско-армянских отношений. И их очень вежливо пригласили. И их аппараты, по крайней мере, аппарат вице-спикера, вели с нами переговоры, уточняли состав участников конференции. И это продолжалось даже на этой неделе.

Во вторник, 25 октября, был ещё один эпизод, связанный с тем, что мы хотели посетить Джермук, который стал местом боёв, связанных с выдвижением азербайджанских войск вглубь территории Армении. Для того чтобы эта поездка не выглядела бы какой-то партизанщиной, мы, посовещавшись с послом, направили запрос на этот счёт вице-премьеру армянского правительства Мгеру Григоряну, который в понедельник его получил и отрапортовал послу, что будет работать над его осуществлением. А затем в тот же день, то есть во вторник, пришло вот это известие о запрете от начальника управления внешних связей парламента. Это известие, помеченное 25-м числом, пришло утром. А вечером того же дня пришло письмо от спикера Симоняна, который, видимо, спохватился, что выглядит очень некрасиво то, что в ответ на моё приглашение он мне запрещает въезд, и прислал мне задним числом, якобы от 24-го числа, благодарственное письмо, где извинялся за то, что не сможет участвовать в актуальном заседании Лазаревского клуба, так как уезжает на совет Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая будет проходить завтра и послезавтра в Самарканде. Он запутался в числах и сделал вид, как будто он направил мне свой ответ раньше, чем пришёл запрет. Хотя всё ровно наоборот.

Мгер Григорян D. khachatrian

ИА REGNUM: Власти Армении и дальше будут устраивать подобные демарши в отношении российских политиков и журналистов? Об аналогичном запрете сообщила Маргарита Симоньян.

Константин Затулин: Симоньян сказала об этом в связи с моим запретом, но, как мы, в общем, выяснили, запрет ей был ещё раньше, летом. Это просто спохватились сегодня сети, стали об этом говорить, и возникло впечатление, что вслед за мной запретили и ей. На самом деле, пальма первенства — у неё. Я думаю, что идут по этому пути очевидно и не собираются сворачивать, потому что у каждого дела, в том числе и предательского, есть своя логика, и она должна быть выдержана. Дело же не во мне, дело в переориентации властей Армении во внешнеполитическом плане. Они хотят уйти из-под опеки России, соблазнённые перспективой особых отношений с Западом. И на этом пути они, конечно же, предают не только Россию — они уже предали армян в Нагорном Карабахе, это общее место дискуссии в Армении, которая сейчас происходит. Я не злоупотреблял радикальными высказываниями, но господа в правительстве Армении сами развязали мне язык, и я могу называть вещи своими именами.

Напомним, что 25 октября армянские власти объявили о том, что приезд Константина Затулина в Армению является «нежелательным».