Красноярск, , 04:48 — REGNUM В Красноярском крае по факту гибели мужчины после травмирования винтом маломерного судна возбуждено уголовное. Ранее проводилась доследственная проверка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 25 октября 2022 года в Игарской протоке при посадке и высадке пассажиров произошло столкновение пассажирского амфибийного катера со стоящим пассажирским амфибийным катером «Хивус 10». От удара 50-летний пассажир упал и получил смертельные травмы от работающего винта судна.

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