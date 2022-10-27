Красноярск, 27 октября, 2022, 04:48 — ИА Регнум. В Красноярском крае по факту гибели мужчины после травмирования винтом маломерного судна возбуждено уголовное. Ранее проводилась доследственная проверка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

Отметим, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 25 октября 2022 года в Игарской протоке при посадке и высадке пассажиров произошло столкновение пассажирского амфибийного катера со стоящим пассажирским амфибийным катером «Хивус 10». От удара 50-летний пассажир упал и получил смертельные травмы от работающего винта судна.

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