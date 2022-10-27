Канберра, 27 октября, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Австралия будет оказывать поддержку киевскому режиму столько времени, сколько потребуется для завершения военного конфликта на территории б. УССР на его условиях. Об этом 27 октября заявил заместитель австралийского премьер-министра Ричард Марлз.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

По его словам, поддержка Австралией киевского режима «рассчитана на долгосрочную перспективу», в основе решений Канберры лежит убеждённость в продолжении конфликта ещё «длительное время».

Ричард Марлз «Нам нужно оставаться на стороне [Киева] столько, сколько потребуется, чтобы эта страна могла разрешить спор на своих условиях. [Территория б. УССР] расположена далеко от Австралии, однако принципы, которые поставлены на карту в этом конфликте, затрагивают наши национальные интересы».

Марлз отметил, что к концу года в Великобританию прибудут австралийские военные, которые уже «в январе приступят к тренировке [киевских боевиков]».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что австралийское правительство рассмотрит вопрос о проведении военной подготовки киевских боевиков.

Читайте также: Риши Сунак обсудил поддержку киевских нацистов с Урсулой фон дер Ляйен