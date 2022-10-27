27 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова врио ДНР о том, что освобождённые от киевских боевиков города могут достаться России с «пакетом проблем» из-за действий нацистов.

Светлана Рыбина, , 09:30 — REGNUM Заявление временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что освобождённые от киевских боевиков города могут достаться России с «пакетом проблем» из-за действий нацистов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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"С учетом того, как ведёт себя противник, мы получим свои города, я говорю про Славянск, Краматорск, с достаточным пакетом проблем», — заявил Пушилин.

Комментаторы убеждены, что после того, как российские города наконец-то будут освобождены от засилья нацистов, нам откроется страшная картина. К сожалению, это киевский неонацистский режим поставил перед собой задачу похоронить на территории бывшей УССР всё своё население в угоду интересам Соединённым Штатам Америки.

«Киевские нацисты пользуются тактикой выжженной земли, как и их кумиры времён гитлеровской Германии», — пишет Иван Ч.

Некоторые комментаторы уверены, что «пакетом проблем» мы не отделаемся. России придётся столкнуться с ужасающими последствиями деятельности нацистов на своей территории.

«Да там не пакет, а целые вагоны проблем оставляют нацисты после себя! Их тактика давно известна, ещё со времён Великой Отечественной войны. Ничего не оставлять врагу, минировать то, что не удалось взорвать самим, отравить воду, лишить продовольствия, убить всех гражданских и так далее. Всё это нацисты творили уже не раз», — указывает Саровский Б.

Часть людей пишет, что как минимум российским военным придётся очень долго заниматься разминированием освобождённых территорий.

Разминирование Mil.ru

«Да уж, мирный народ не будет в безопасности, пока не будет разминирована территория, на которой он проживает», — указывает Эльвира Л.

Ряд пользователей указывает на то, что как бы то ни было, но освобождать наших людей на нашей земле нужно в любом случае. Конечно, чем эффективнее мы будем бить по врагу, тем меньше вреда он сумеет нанести мирному населению, но избежать всех издержек нам не удастся.

«Неважно сколько проблем будет на этой земле, главное, чтобы народ был в безопасности, иначе их ждёт только геноцид», — поделилась своим мнением Аня Д.

«Весь Юго-восток будет освобождён, полностью и без остатка будет в составе России. Мы принесём мир и созидание, чтобы народ на этой земле больше никогда не страдал», — написал Евгений К.

«После ВСУ никогда ничего хорошего не остаётся. Но мы справимся и вернем этим городам мирную жизнь!» — убеждён Владислав А.

«Россия всё восстановит, отстроит, вернёт в человеческое состояние. Главное, что люди будут в безопасности и на Родине», — отметил Юрий Р.

Российские солдаты Министерство обороны Российской Федерации

Нашлись и те, кто считает, что Россия должна ответить нацистам на их поступки той же монетой или даже более весомой.

«Нам же со своей стороны нужно доставить пакет проблем в Киев, Львов, Ровно и т.п.», — считает Виктор С.

Напомним, 26 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил на совещании в Амвросиевке о том, что освобождённые от киевских боевиков города могут достаться России с «пакетом проблем» из-за действий нацистов.