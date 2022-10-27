Лондон, , 04:42 — REGNUM Новое ограничение может ввести аэропорт «Хитроу» в Лондоне перед Рождеством. Об этом 26 октября сообщает Guardian.

Аэропорт Хитроу cedarjet201

Как прояснили в руководстве аэропорта, сейчас началось согласование с авиалиниями механизма, выравнивающего спрос и предложение в предрождественский период, когда пассажиропоток максимально возрастает. Как пояснил представитель воздушной гавани, для обеспечения полноценной работы аэропорта придётся нанять и обучить до 25 тыс. сотрудников.

Ограничения связаны, скорее всего, с трудностями на фоне дефицита рабочей силы после выхода Великобритании из состава Евросоюза и пандемии коронавируса. В июле директор аэропорта «Хитроу» Джон Холланд-Кай сообщил о вынужденном ограничении пассажиропотока воздушной гаванью до 100 тыс. в день в связи с перебоями из-за значительного сокращения персонала в период пандемии и выхода из ЕС. Ограничения были продлены до 29 октября.

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