Кемерово, 27 октября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Администрация города Кемерово подписала договоры о сотрудничестве с Кемеровским государственным медицинским университетом, медицинским и педагогическим колледжами. Главная цель — подготовка школьников к осознанному выбору профессии, сообщили в мэрии муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Так, уже разработаны два муниципальных проекта. Первый — «Педагогический класс» — для учащихся проводятся олимпиады и конференции, профильные каникулярные смены. Теперь школьники будут проходить ещё и «практическое погружение» в профессиональную педагогическую деятельность — для учеников 8-11-х классов предусмотрены курсы по выбору, индивидуальные консультации с педагогами, работа по индивидуальным программам, участие в деятельности «волонтёров образования».

В рамках второго проекта в школах, где есть химико-биологический или естественно-научный профили, появятся медицинские классы. Программы профессионального обучения разработаны Кузбасской областной клинической больницей им. С. В. Беляева и Кузбасским медицинским колледжем.