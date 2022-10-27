Вашингтон, 27 октября, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Банки уже начали перечислять средства для финансирования сделки американского олигарха Илона Маска по покупке Twitter. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

thierry ehrmann Илон Маск

Источники утверждают, что ряд финансовых учреждений уже начал перечислять $13 млрд на эскроу-счет. По их мнению, это свидетельствует о том, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Отмечается, что средствами Маск сможет воспользоваться, когда выполнит все условия соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американского агентства Bloomberg рассказали, что сделка по покупке Twitter американским бизнесменом Илоном Маском может состояться уже 28 октября. По их сведениям, олигарх сам заявил об этом в ходе видеоконференции 24 октября.