Киев, 27 октября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Взрывы с последующим пожаром прогремели на территории одной из общин в Киевской области. Об этом 27 октября сообщил глава администрации региона Алексей Кулеба в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По словам Кулебы, по одной из общин Киевской области был нанесён удар.

«Все службы на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно жертв и пострадавших нет», ― написал Кулеба.

Также Кулеба уточнил, что на территории Киевской области объявлена воздушная тревога и призвал всех жителей проследовать в укрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории б. УССР сигнал воздушной тревоги звучит каждые 15 минут.