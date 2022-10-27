Ла-Пас, , 04:17 — REGNUM Боливия приостанавливает экспорт продовольствия на фоне протестов в ключевом сельскохозяйственном регионе Санта-Крус, заявил боливийский министр производственного развития и многонациональной экономики Нестор Уанка на пресс-конференции.

Соя ANDY ABIR ALAN

Ограничения затрагивают сою, соевую муку, сахар, масло и говядину. По словам министра, решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны.

Уанка добавил, что запрет будет действовать до тех пор, пока в Боливии не восстановятся «нормальные условия снабжения».

Как передавало ИА REGNUM, в конце августа президент Боливии Луис Арсе призвал Андское сообщество наций принять «срочные меры», чтобы не допустить усиления голода и бедности в регионе. Он также предложил создать центр по производству продуктов питания.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Боливии назвал способ борьбы с бедностью и голодом